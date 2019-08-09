Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.

с чего всё началось

В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом рассказал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В России утвердят национальный стандарт на школьную форму

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