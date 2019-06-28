Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил МедведевГазета.Ru 03:05
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Как отмечается, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.RT на русском02:02
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