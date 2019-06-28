с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Общество «Известия»: Торговые сети сворачивают развитие гипермаркетов в России Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов — ретейлеры сокращают площади, переходя на магазины сити-формата до 5 тыс. кв. метров.

Общество Жара во Франции побила абсолютный рекорд По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Гаджеты Представлен первый в мире 4K OLED-экран с соотношением сторон 20:1 На этой неделе компания представила первый в мире OLED-экран с соотношением сторон 20:1 и разрешением 3840 х 160 пикселей.

Авто Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.

Гаджеты Производителей могут обязать устанавливать на смартфоны российское ПО Ранее ФАС тоже предлагала обязать производителей смартфонов устанавливать на смартфоны приложения российских разработчиков.

Политика Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.

Общество Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.

Политика Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Политика «Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.

Экономика Ростех продал свою долю в «Мегафоне» Госкорпорация "Ростех" продала свою долю в операторе "Мегафон", сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.

Финансы Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.