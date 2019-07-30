Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеровRuNews24.ru вчера в 12:43
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат.РБКвчера в 08:29
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Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Комсомольская правдавчера в 19:37
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