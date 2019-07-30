с чего всё началось

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Музыка Максима Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант Музыкант из Саратова Павел Петров, известный в регионе как Pashket V, обвинил знаменитого музыкального продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Экономика ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), которые работодатели выплачивают с зарплат своих сотрудников.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Общество ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Экономика OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.

Общество Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.

Происшествия В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Шоу-бизнес Налоговая рассекретила истинный размер доходов Бари Алибасова Недавно благодаря «утечке» информации из налоговой службы стал известен истинный размер доходов продюсера Бари Алибасова, который оказался скромнее, чем многие могли ожидать.

Экономика Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Футбол Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит» Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Шоу-бизнес Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах Юморист говорит, что его сын Гарри Галкин все время катался у него на плечах и теперь пришла очередь Лизы.

Футбол Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте» Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.

Политика В Челябинске создадут общественный совет по вопросам экологии О создании совета объявил сегодня, 31 июля, руководитель правительства Челябинской области Алексей Текслер на совещании по реализации экологической политики в регионе.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.