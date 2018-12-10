Общество

Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания
РБК
08:02

Первый этап отключения аналогового телевещания в 2019 году начнется 11 февраля, говорится в опубликованном на сайте ведомства графике. В нее попадают Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская областях и Ярославская области, а также Чечня.
РБК08:02
с чего всё началось
Минкомсвязи утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в субъектах РФ на цифровое, сообщается на сайте ведомства
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Российская газета03:55

Подробнее о событии

Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания

РБК08:02

Опубликован график отключения бесплатного телевидения по регионам. Уралу дали отсрочку до весны

URA.Ru07:31

Стали известны даты перехода на цифровое телевещание

Известия07:26

Полностью аналоговое ТВ в России отключат в июне

Комсомольская правда07:15

Опубликован график отключения аналогового телевещания в регионах России

RT на русском06:11

Власти представили график отключения аналогового телевидения

Телеканал 360°05:31

Утвержден план поэтапного перехода на цифровое вещание

Российская газета03:55
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