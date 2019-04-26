Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризацииРИА Новости 07:49
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с которым, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация.
— Вероника Скворцова, российский политикИнформационный канал Севастополя 11:39
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