В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризацииРИА Новости вчера в 07:49

Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с которым, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация.

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

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