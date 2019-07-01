Биометрические банкоматы появятся в РоссииФАН 01:36

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

с чего всё началось

Как отмечают в банковских учреждениях, пластиковые карты уйдут в прошлое. Отмечается, что гражданам России придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к банковским счетам, пишет газета «Известия». Эксперты считают, что такие банкоматы безопаснее традиционных.

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