Технологии
Биометрические банкоматы появятся в РоссииФАН 01:36
Как отмечают в банковских учреждениях, пластиковые карты уйдут в прошлое. Отмечается, что гражданам России придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к банковским счетам, пишет газета «Известия». Эксперты считают, что такие банкоматы безопаснее традиционных.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку в "Ахмате". Экс-капитан "Спартака" в окружении новых одноклубников станцевал лезгинку.
Обновлено вчера в 16:09
ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей
В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск
В Роструде напомнили, что работодатель не может в единоличном порядке решать вопрос о разделении отпуска на части.
Обновлено вчера в 00:06
Экономика
ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды
ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
Обновлено в 00:07
Авто
АвтоВАЗ передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-ой Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено вчера в 14:14