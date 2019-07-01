Технологии

Биометрические банкоматы появятся в РоссииФАН 01:36

Как отмечают в банковских учреждениях, пластиковые карты уйдут в прошлое. Отмечается, что гражданам России придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к банковским счетам, пишет газета «Известия». Эксперты считают, что такие банкоматы безопаснее традиционных.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

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В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29

Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России

Вечерняя Москвавчера в 20:53

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биоометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Свыше десяти тысяч биометрических банкоматов установят в России

Народные новостивчера в 23:42

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01
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Происшествия

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку в "Ахмате". Экс-капитан "Спартака" в окружении новых одноклубников станцевал лезгинку.
Обновлено вчера в 16:09
ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество

Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск

В Роструде напомнили, что работодатель не может в единоличном порядке решать вопрос о разделении отпуска на части.
Обновлено вчера в 00:06
Экономика

ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды

ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
Обновлено в 00:07
Авто

АвтоВАЗ передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Годин официально стал игроком «Интера»

Обновлено в 01:22
Происшествия

Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку

Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-ой Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено вчера в 14:14
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