В России установят 10 тыс. биометрических банкоматовТатар-информ 01:52

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

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В России до конца текущего года планируют установить более 10 тыс. биометрических банкоматов. Об этом рассказал генеральный директор компании – производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин, пишет газета «Известия».

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