Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителейРоссийская газета 23:13
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. По данным на первое января этого года в нашей стране насчитывалось 20 582 таких гражданина. Эта почти на 17% больше, чем в 2017-м, пишут "Известия", ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.Известия17:01
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