Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителейРИА Новости вчера в 20:03

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось

Столетняя волна: в России поставлен рекорд по числу долгожителей

В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.
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Столетняя волна: в России поставлен рекорд по числу долгожителей

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РИА Новостивчера в 20:03

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ТАССвчера в 19:30

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URA.Ru02:40
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