В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

с чего всё началось

В России установлен рекорд по численности жителей, чей возраст достиг 100 лет или превышает эту отметку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

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