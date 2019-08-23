В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

с чего всё началось

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В России установлен рекорд по числу долгожителей

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