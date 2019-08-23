с чего всё началось

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Космос Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала чудовищными слова министра инфрастуктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком поднимется украинский флаг, «как это было сто лет назад».

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Политика Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть Французская компания по контейнерным грузоперевозкам CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в этой отрасли, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.

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Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

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Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

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Политика Меркель назвала основные темы переговоров G7 Канцлер Германии Ангела Меркель огласила список главных тем предстоящих переговоров во Франции в рамках работы G7.

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Авто Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.

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Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

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Финансы Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Экономика Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Гаджеты В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10 Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.

Происшествия Начата проверка информации о стрельбе по отцу с ребёнком в Подмосковье Информация о стрельбе, открытой неизвестными по мужчине с ребёнком проверяется сотрудниками полиции в подмосковном Красногорске.