Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублейRT на русском вчера в 07:30
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
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с чего всё началось
Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.Газета.Ruвчера в 09:16
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Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
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Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
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Обновлено в 05:17
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Сирийские войска отбили у террористов город Кафр-Зита в провинции Хама
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
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Гаджеты
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Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
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Информация о стрельбе, открытой неизвестными по мужчине с ребёнком проверяется сотрудниками полиции в подмосковном Красногорске.
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Армия и оружие
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Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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