Экономика
В России установили новый прожиточный минимумМосква 24 вчера в 07:01
Документ размещен на портале правовой информации. Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.Газета.Ruвчера в 09:16
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