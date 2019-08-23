с чего всё началось

Минтруд России установил новый прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Общество Зарплаты чиновников Югры оказались одними из самых высоких в стране Росстат назвал регионы, где муниципальные чиновники получают самые высокие зарплаты, об этом сообщает РБК.

Технологии Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX намечен на октябрь В октябре намечен первый сертификационный полет самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности).

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика «Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины "Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Транспорт Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.

Интернет Владельцев гаджетов Apple предупредили о мошенниках Владельца гаджета просят открыть вложенный файл, который ведет на фальшивый сайт. Затем мошенники предлагают обновить банковские данные.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Финансы В России дешевеет ипотека Ставки вниз: ипотека в России дешевеет. С начала августа 18 из 20 крупнейших банков России снизили проценты по жилищным кредитам.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Гаджеты Как превратить iPhone в «зверя» всего за минуту, рассказал блогер С помощью операции Jailbreak пользователь сможет превратить свой iPhone в «зверя» всего за минуту, а то и меньше.

Политика Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США США и Япония достигли «большого прогресса» в торговых переговорах, заявил японский министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Reuters.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.

Общество Владелец прав на Ждуна отозвал иск к онлайн-ритейлеру Wildberries Компания — владелец прав на скульптуру Ждуна отозвала иск к российскому онлайн-ритейлеру Wildberries за незаконное использование товарного знака.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.