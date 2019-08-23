Экономика
В России установили новый прожиточный минимум9111.ru вчера в 07:37
Минтруд России установил новый прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.Газета.Ruвчера в 09:16
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