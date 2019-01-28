Общество
В России установили новые правила продажи молочных продуктовРоссийская газета 09:54
С 1 июля этого года молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира поставят на прилавках отдельно от другой продукции и обозначат соответствующим образом. Такой порядок установлен в подписанном главой правительства постановлении, уточняющим правила розничной торговли.
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А в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, снизить себестоимость. То есть там есть свои плюсы. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда 10:08
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