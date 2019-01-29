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Правительство установило новые правила продажи молочных продуктовВедомости 06:03
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабинета министров.
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А в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, снизить себестоимость. То есть там есть свои плюсы. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда 10:08
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Общество
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