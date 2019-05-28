Технологии

В России успешно протестировали первый квантовый телефонИзвестия 07:12

В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС. Квантовый телефон ViPNet QSS Phone входит в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS).
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с чего всё началось

В России появился телефон с квантовым шифрованием

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.
Ведомостивчера в 13:43

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Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве

ТАССвчера в 06:44

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Life.ruвчера в 10:23

В России представили первый квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Snob.ru08:15

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

News.ru05:28

В России представили телефон с квантовым шифрованием. Он будет стоить 30 млн рублей

Дождь03:14

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

Известия07:12

В России появился телефон с квантовым шифрованием

Ведомостивчера в 13:43
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Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Кино

Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы

Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Экономика

Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Политика

Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным

"Действительно, Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:52
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика

Трамп назвал визит в Японию очень успешным

Премьер отметил, что сам факт того, что лидеры США и Японии вместе приветствуют военнослужащих стран – событие, происходящее впервые в истории.
Обновлено в 00:06
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера

В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
Обновлено в 07:17
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Общество

Проверка школы во Владивостоке завершилась профилактическими беседами

Обновлено в 01:02
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Авто

Компания Pininfarina разработала автомобиль в честь Леонардо да Винчи

Итальянская компания Pininfarina выпустила особый автомобиль по случаю 500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:55
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