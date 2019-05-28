В России успешно протестировали первый квантовый телефонИзвестия 07:12

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.

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В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС. Квантовый телефон ViPNet QSS Phone входит в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS).

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

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