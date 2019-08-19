Общество

В России ускорилась убыль населенияLenta.ru 11:49

В январе-июне текущего года родились около 720 тысяч человек против 783 тысяч в 2018 году. При этом показатели смертности в России также падают (за первое полугодие 2019 года смертность снизилась на 3 процента), однако ее сокращение оказалось недостаточным для остановки естественной убыли населения.
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