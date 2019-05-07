Общество

В России упростят процедуру признания инвалидностиРоссийская газета 06:54

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом. Многие процедуры переведут в режим онлайн и сократят сроки оформления.
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В России упростят процедуру признания инвалидности

Российская газета06:54

В России упростят процедуру получения инвалидности

Коммерсантъ06:45

Медведев вскоре подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами

Говорит Москва05:51

Медведев анонсировал возможность оформить инвалидность онлайн

Rambler News Service06:00

Медведев сообщил о скором утверждении новых правил установления инвалидности

ТАСС05:58

В России упростят правила признания людей инвалидами

RT на русском05:55

В РФ упростят правила установления инвалидности

Интерфакс06:06
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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.
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Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

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Общество

Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Москве

Свыше 2,7 тыс. москвичей приняли участие в акции "Бал Победы", где волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м. Мероприятие состоялось во вторник на территории Останкинской телебашни в Москве, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес

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Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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Финансы

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Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
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Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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