Общество

В России упростят процедуру получения инвалидностиКоммерсантъ 06:45

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом. В частности, планируется сократить сроки оформления и организовать электронный обмен документов между инстанциями.
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В России упростят процедуру признания инвалидности

Российская газета06:54

В России упростят процедуру получения инвалидности

Коммерсантъ06:45

Медведев анонсировал возможность оформить инвалидность онлайн

Rambler News Service06:00

В РФ упростят правила установления инвалидности

Интерфакс06:06

Медведев сообщил о скором утверждении новых правил установления инвалидности

ТАСС05:58

В России упростят правила признания людей инвалидами

RT на русском05:55

Медведев вскоре подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами

Говорит Москва05:51
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»

От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено в 06:11
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила, что сбила в Ливии военный самолет

Обновлено в 08:24
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года заключил контрактов на $5,2 млрд

"Рособоронэкспорт" подписал с начала года контракты на $5,2 млрд, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму $4,9 млрд.
Обновлено в 11:05
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка российскому летчику Константину Ярошенко, сообщила ТАСС во вторник его супруга Виктория.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году

Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Футбол

Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации

Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата.
Обновлено в 10:56
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Общество

На Красной площади пройдет Генеральная репетиция парада 9 мая

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет сегодня на Красной площади.
Обновлено в 01:47
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Гаджеты

AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире

Обновлено в 09:15
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество

Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили

Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01
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