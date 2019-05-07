В России упростят процедуру получения инвалидностиКоммерсантъ 06:45

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом. В частности, планируется сократить сроки оформления и организовать электронный обмен документов между инстанциями.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оказалась под капельницей Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Авто УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер» От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Происшествия В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Происшествия Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет» Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» с начала 2019 года заключил контрактов на $5,2 млрд "Рособоронэкспорт" подписал с начала года контракты на $5,2 млрд, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму $4,9 млрд.

Общество Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США Врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка российскому летчику Константину Ярошенко, сообщила ТАСС во вторник его супруга Виктория.

Происшествия В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.

Происшествия Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе» В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.

Футбол Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Общество В Чечне появилось такси только для женщин В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.