Общество
В России упростили процедуру установления инвалидностиRT на русском 04:57
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на кабмин.
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Хоккей
Василевский сыграет против шведов
Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.
Обновлено в 05:48
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Футбол
Рангник считает, что Вернеру следует покинуть «Лейпциг»
Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал возможный трансфер нападающего Тимо Вернера.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале книжной версии «Игры престолов»
Автор саги "Песнь Льда и Пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин ответил на вопрос, как завершатся его книги.
Обновлено в 02:49
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:24
Общество
Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes
Издание Forbes составило рейтинг "30 до 30", в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Кремль отреагировал на возможные преграды для «Северного потока-2»
В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Политика
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Общество
Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»
Обновлено в 03:52
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Российская армия отказалась от тушенки и устриц
Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».
Обновлено в 03:10
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра
По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59