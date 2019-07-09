Общество
В России упростили процедуру получения инвалидностиРоссийская газета 08:22
Гражданам с ограниченными возможностями больше не придется подтверждать инвалидность на бумажном носителе. Справку для получения социальной поддержки и госуслуг можно будет подавать в профильные органы в электронном виде. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.
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После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию.
— Вячеслав Володин, российский политикАргументы недели 08:57
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