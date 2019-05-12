Общество

В России упростили правила получения детских пособийКоммерсантъ 05:00

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на пособия можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.
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В Совфеде оценили изменение правил получения детских пособий

RT на русском13:04

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

Правила получения детских пособий упростили

Газета.Ru07:55

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Российская газетавчера в 21:00
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Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Обновлено в 06:30
Футбол

Капитан «Зенита» Анюков посвятил победу в РПЛ своему отцу

Обновлено в 15:58
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Футбол

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Футбол

Прядкин: «Был уверен, что „Анжи“ дойдет до конца сезона, мы им помогли финансово»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о том, что «Анжи», испытывавший финансовые проблемы, доиграл сезон.
Обновлено в 11:39
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Культура

Всероссийский фестиваль «Парад оркестров» пройдёт 19 мая в Ижевске

Всероссийский конкурс-фестиваль «Парад оркестров» имени Г.И. Власова пройдёт 19 мая в Ижевске, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Удмуртии.
Обновлено в 15:55
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Хоккей

Швейцария победила Латвию на ЧМ

Сборная Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 3:1. Голы в составе Швейцарии забили Грегори Хофман, Нико Хишир и Симон Мозер.
Обновлено в 16:34
Музыка

Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella»

В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 09:00
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче

Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Хоккей

Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Футбол

Джесси Лингард: «В следующем сезоне „МЮ“ соберется и заиграет сильнее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заверил, что в следующем сезоне команда выступит сильнее.
Обновлено в 16:12
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