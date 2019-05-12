Общество
В России упростили правила получения детских пособийКоммерсантъ 05:00
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на пособия можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.
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Футбол
Капитан «Зенита» Анюков посвятил победу в РПЛ своему отцу
Обновлено в 15:58
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции
Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Футбол
Прядкин: «Был уверен, что „Анжи“ дойдет до конца сезона, мы им помогли финансово»
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о том, что «Анжи», испытывавший финансовые проблемы, доиграл сезон.
Обновлено в 11:39
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Культура
Всероссийский фестиваль «Парад оркестров» пройдёт 19 мая в Ижевске
Всероссийский конкурс-фестиваль «Парад оркестров» имени Г.И. Власова пройдёт 19 мая в Ижевске, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Удмуртии.
Обновлено в 15:55
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Швейцария победила Латвию на ЧМ
Сборная Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 3:1. Голы в составе Швейцарии забили Грегори Хофман, Нико Хишир и Симон Мозер.
Обновлено в 16:34
Музыка
Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella»
В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 09:00
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче
Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Футбол
Джесси Лингард: «В следующем сезоне „МЮ“ соберется и заиграет сильнее»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заверил, что в следующем сезоне команда выступит сильнее.
Обновлено в 16:12