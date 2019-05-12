Общество

В России упростили правила получения детских пособийКоммерсантъ 05:00

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на пособия можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.
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Правила получения детских пособий упростили

Газета.Ru07:55

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

Изменены правила получения детских пособий

Российская газетавчера в 21:00

Родительский комитет поддержал изменение правил получения детских пособий

RT на русском04:57

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00
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Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

Обновлено в 03:58
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

Обновлено в 06:22
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Сергей Цивилёв рассказал о мерах по улучшению медицины

Ситуацию в здравоохранении Кузбасса обсудили на совещании 11 мая. Губернатор Кузбасса дало оценку положению в медицине региона.
Обновлено вчера в 23:52
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Футбол

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Молния: После обстрела ВСУ в Зайцево начался пожар

Приходько уточнил, что по указанному адресу в результате обстрела возник пожар.
Обновлено в 07:44
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Музыка

Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Футбол

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

Обновлено в 06:17
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области

В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

В Новой Москве взорвался припаркованный автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:19
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
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