Общество
В России упростили правила получения детских пособийКоммерсантъ 05:00
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на пособия можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.
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Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Авто
Названы 5 самых дешевых универсалов на рынке России
Обновлено в 07:40
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Футбол
Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»
Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
Обновлено в 05:18
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Татарстане сошел с рельсов тепловоз
Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Футбол
Чемпионский кубок РПЛ привезли на «Газпром Арену»
Обновлено в 04:34
Политика
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Общество
В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Сборная Финляндии обыграла хозяев чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:13
Транспорт
В центре Москвы благоустроят несколько улиц
Обновлено в 07:20
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10