Общество

В России упростили правила получения детских пособийКоммерсантъ 05:00

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на пособия можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей.
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В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РБК04:39

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России изменились правила получения детских пособий

Газета.Ru02:28

Родительский комитет поддержал изменение правил получения детских пособий

RT на русском04:57

Изменены правила получения детских пособий

Российская газетавчера в 21:00
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Футбол

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора

Обновлено в 07:02
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Авто

Названы 5 самых дешевых универсалов на рынке России

Обновлено в 07:40
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Футбол

Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
Обновлено в 05:18
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Хоккей

Россия — Австрия 5:0 (3-й период)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Татарстане сошел с рельсов тепловоз

Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Футбол

Чемпионский кубок РПЛ привезли на «Газпром Арену»

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Адмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флоте

Обновлено в 05:22
Политика

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Общество

В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Хоккей

Сборная Финляндии обыграла хозяев чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты

Компьютер Apple-1 выставлен на аукцион Christie за 630 000 долларов

Обновлено в 05:56
Транспорт

В центре Москвы благоустроят несколько улиц

Обновлено в 07:20
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
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