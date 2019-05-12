Общество

В России упростили правила получения детских пособийRT на русском 09:39

В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания.
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В Совфеде оценили изменение правил получения детских пособий

RT на русском13:04

Правила получения детских пособий упростили

Газета.Ru07:55

Адрес не важен

Российская газетавчера в 21:00

В России упростили правила получения детских пособий

Коммерсантъ05:00

В России изменились правила получения пособий на детей

Известия03:31

В России изменили правила получения детских пособий

URA.Ruвчера в 23:20

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

РИА Новости05:29
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Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Игры

В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС

В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Mi 8 и Mi 9 SE

Производитель смартфонов Xiaomi снизил цены на Mi 8 и Mi 9 SE. Теперь гаджеты практически сравнялись в цене.
Обновлено в 12:02
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Политика

Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту

Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Финансы

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
Обновлено в 13:04
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Автоспорт

Дезотё: Квят потерял позицию Сайнсу, но был способен атаковать Грожана

На рестарте Даниил потерял позицию относительно Карлоса, но оказался способен атаковать Грожана, финишировать девятым и привезти два очка.
Обновлено в 13:50
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
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