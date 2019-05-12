Общество
В России упростили правила получения детских пособийRT на русском 09:39
В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания.
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Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимума
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Культура
В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»
Обновлено 10 мая в 10:25
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Mi 8 и Mi 9 SE
Производитель смартфонов Xiaomi снизил цены на Mi 8 и Mi 9 SE. Теперь гаджеты практически сравнялись в цене.
Обновлено в 12:02
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика
Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту
Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Финансы
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд
Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
Обновлено в 13:04
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Дезотё: Квят потерял позицию Сайнсу, но был способен атаковать Грожана
На рестарте Даниил потерял позицию относительно Карлоса, но оказался способен атаковать Грожана, финишировать девятым и привезти два очка.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15