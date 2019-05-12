Общество
В России упростили правила получения детских пособийRT на русском 09:39
В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания.
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Происшествия
Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы
Вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо и открыли огонь по прихожанам. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве»
Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве».
Обновлено в 09:30
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика
Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти точки соприкосновения.
Обновлено в 07:07
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
На выборах в Индонезии погибли 500 человек
В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.
Обновлено в 08:59
Общество
В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров
Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Общество
В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ
В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
Обновлено в 09:54
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08