В России упростили правила получения детских пособийRT на русском 09:39

В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания.

Происшествия Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы Вооруженные люди ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо и открыли огонь по прихожанам. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Хоккей Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.

Шоу-бизнес Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.

Армия и оружие Иран пригрозил США «ударом в голову» Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Происшествия Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве» Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве».

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Шоу-бизнес Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.

Политика В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Политика Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти точки соприкосновения.

Политика В Литве проходят президентские выборы В Литве сегодня проходят выборы президента республики.

Здоровье Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Политика На выборах в Индонезии погибли 500 человек В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.

Общество В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.

Шоу-бизнес Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына 6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.

Политика Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС «Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.

Происшествия На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Общество В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.

Политика Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.