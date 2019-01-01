Общество
В России упростили порядок установления инвалидностиКоммерсантъ 02:26
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения правил признания человека инвалидом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Космос
Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия
Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено 18 мая в 12:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Экономика
В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе
В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Космос
NASA выбрало лучшее марсианское жилье - это капсула MARSHA
Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, разработавшая марсианскую жилую капсулу MARSHA.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Технологии
Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через «Госуслуги Москвы»
В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Кино
Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США
В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Космос
НПО Лавочкина изготовит топливные баки для модуля «Наука»
Новые баки для модуля изготовят для замены родных баков многофункционального лабораторного модуля «Наука», которые были выпущены с дефектами.
Обновлено в 01:00
Религия
Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается
«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Петербурге школьник попал в больницу после падения с троллейбуса
Как рассказали в Главке, 21 мая в полицию поступила информация о том, что в одну из больниц доставили в тяжёлом состоянии 13-летнего мальчика.
Обновлено в 02:23
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол
Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал»
Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52