Общество

В России упростили порядок установления инвалидностиКоммерсантъ 02:26

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения правил признания человека инвалидом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Правительство упростило процедуру получения инвалидности

РБК03:31

В России упростили установление инвалидности

Интерфакс03:19

В России упростили порядок установления инвалидности

Коммерсантъ02:26

В России упростили получение статуса инвалидности

Комсомольская правда02:37

В России упростили получение инвалидности

URA.Ru02:57

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

ТАСС02:00

Кабмин упростил порядок установления инвалидности

Парламентская газета01:20
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде

Обновлено в 03:41
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Космос

Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия

Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено 18 мая в 12:04
Происшествия

СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Экономика

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Космос

NASA выбрало лучшее марсианское жилье - это капсула MARSHA

Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, разработавшая марсианскую жилую капсулу MARSHA.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Технологии

Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через «Госуслуги Москвы»

В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Кино

Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США

В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Космос

НПО Лавочкина изготовит топливные баки для модуля «Наука»

Новые баки для модуля изготовят для замены родных баков многофункционального лабораторного модуля «Наука», которые были выпущены с дефектами.
Обновлено в 01:00
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Религия

Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается

«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Петербурге школьник попал в больницу после падения с троллейбуса

Как рассказали в Главке, 21 мая в полицию поступила информация о том, что в одну из больниц доставили в тяжёлом состоянии 13-летнего мальчика.
Обновлено в 02:23
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал»

Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
Обновлено в 03:22
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
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