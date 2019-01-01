Общество
В России упростили порядок установления инвалидностиКоммерсантъ 02:26
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения правил признания человека инвалидом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Общество
Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019
Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Интернет
Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше
Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая
В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Футбол
Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»
Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко переехал в офис своей партии
Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45