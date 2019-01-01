Общество

В России упростили порядок установления инвалидностиКоммерсантъ 02:26

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения правил признания человека инвалидом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Меньше бумаг, больше услуг онлайн. Разбираемся в новых правилах установления инвалидности

ТАСС07:50

В России упростили получение инвалидности

URA.Ru02:57

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

РБК03:31

В России упростили установление инвалидности

Интерфакс03:19

Как оформить инвалидность

Парламентская газета07:36

В России упростили порядок установления инвалидности

Коммерсантъ02:26

В России упростили процедуру получения инвалидности

Москва 2402:23
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Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Google презентовала новое поколение Google Glass на OC Android

Обновлено в 04:41
Религия

Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Общество

Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019

Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Интернет

Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше

Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая

В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Футбол

Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»

Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Xiaomi показала чехол покрытый 24-каратным золотом для Xiaomi Mi 9

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Боевики напали на российскую базу в Сирии

19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко переехал в офис своей партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
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