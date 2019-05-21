Общество

В России упростили порядок установления инвалидностиИзвестия 06:08

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Соответствующее постановление правительства России, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, 21 мая опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство упростило процедуру получения инвалидности

РБК03:31

В России упростили установление инвалидности

Интерфакс03:19

В России упростили процедуру получения инвалидности

Москва 2402:23

В России упростили порядок установления инвалидности

Коммерсантъ02:26

В России упростили получение инвалидности

URA.Ru02:57

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

ТАСС02:00

Кабмин упростил порядок установления инвалидности

Парламентская газета01:20
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Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

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Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей

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На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Космос

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Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
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Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
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Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
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Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
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Происшествия

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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Здоровый город: 300 жителей Советска получили консультацию врача

В Советске жители получили консультацию от Щекинский врачей в рамках акции "Здоровый город".
Обновлено в 04:17
Космос

На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп

Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
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"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье

В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме

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Армия и оружие

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Политика

Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 03:17
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Футбол

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
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Армия и оружие

Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
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Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
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