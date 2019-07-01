Экономика
Процедуры госзакупок в России будут упрощеныСургутИнтерНовости 00:06
Законом повышается ценовой порог, который допускает проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он будет 2 миллиарда рублей.
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