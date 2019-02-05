Энергетика
В России снизились цены на бензин и дизельРБК вчера в 17:26
В России цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо снизились на 1 коп. Это следует из данных Московской топливной ассоциации за период с 28 января по 4 февраля. По данным статистики, за прошедшую неделю больше всего цены снизились на заправках компании Shell.
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Политика
Генпрокуратура Украины заподозрила Медведчука в госизмене
Генеральная прокуратура Украины возбудила против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука уголовное дело о госизмене, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве проверяют 16 зданий из-за сообщений о минировании
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" уже поступили в адрес 16 общественных и административных объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 12 торговых центров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:22
Политика
Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Украинские пограничники во вторник отказались впускать в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву.
Обновлено в 06:51
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Транспорт
В московском метро не планируют вводить зональные тарифы на проезд
Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о намерениях ввести зональные тарифы на проезд.
Обновлено в 05:10
Политика
В Совфеде раскритиковали идею о размещении ракет США на Курилах
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов выразил мнение, что идея о возможном размещении американских ракет на Курильских островах "умертвляет" усилия России и Японии в заключении мирного договора.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:42
Интернет
Mail.ru Group запустила свой новый браузер Atom
Компания Mail.ru Group запускает свой новый браузер для операционной системы Windows под названием Atom.
Обновлено в 05:13
Общество
«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС
Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в целях исполнения решения Верховного суда, говорится в ее релизе, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:35
Происшествия
ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»
В авиакомпании «Аэрофлот» РБК заявили, что информация о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ при передаче им денег Потиевскому «не соответствует действительности».
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Hispano Suiza приоткрыла детали своей новой модели
Возрожденная марка Hispano Suiza показала очередное изображение новой модели — электрического гранд-турера, получившего имя Carmen.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Число жертв пожара в Париже выросло до восьми
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Ульяновской области курсанты заразились эхинококкозом
Обновлено 03 февраля в 13:33
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
В Aurus объявили об отсутствии скидок на автомобили проекта «Кортеж»
Скидок для покупателей автомобилей семейства «Кортеж» не будет, сообщил гендиректор компании Aurus Герхард Хильгерт.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори
Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:21
Интернет
Viber 10 получил новый дизайн и уровень безопасности
Обновлено вчера в 22:48
Наука
Ученые: Женский мозг оказался моложе мужского
Обновлено в 06:47
Авто
LADA Granta в январе опять стала бестселлером АвтоВАЗа
Новая LADA Granta с объемом реализации 7630 автомобилей (+43,6%) стала самой продаваемой моделью «АвтоВАЗа» в январе.
Обновлено в 04:34
Культура
Изрезанная картина Бэнкси выставлена в музее
Картина "Girl with balloon" ("Девочка с воздушным шаром") английского уличного художника Бэнкси, которая была наполовину изрезана после торгов на аукционе, попала в музей современного искусства Фридера Бурды в немецком городе Баден-Баден.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на запах газа
Жалобы на запах газа во вторник поступают от жителей нескольких районов Петербурга, сообщили РИА Новости в компании "Петербурггаз".
Обновлено в 07:12
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками
Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.
Обновлено в 02:15
Авто
KIA представит в апреле новый компактный кроссовер Tusker
Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 12:16
Наука
В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра
Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.
Обновлено в 06:24
Авто
Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата
Отечественный УАЗ "Хантер" стал главным героем рекламного видео, снятого в Мексике.
Обновлено в 01:00
Энергетика
ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо
Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо.
Обновлено в 05:57
Наука
Магнитный полюс Земли стремительно смещается к России
Северный магнитный полюс Земли быстро перемещается в сторону России от канадской Арктики.
Обновлено в 06:43
Общество
Михалков раскритиковал шутку Comedy Woman о генерале Карбышеве
Резкой критике подверг номер юмористов из Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве Никита Михалков 1 февраля в своей авторской программе «Бесогон» в YouTube.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Kia назвала российские цены на флагманский седан K900
Седан Kia Quoris (на других рынках К900) первого поколения особой популярностью на российском рынке похвастать не может: в прошлом году дилеры продали 294 автомобиля.
Обновлено в 00:49