Финансы
В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банкахКомсомольская правда вчера в 16:24
В конце марта 2019 года в России зафиксировано снижение процентной ставки по рублевым вкладам в десяти банках, имеющих наибольший объем депозитов физических лиц. Об этом сообщается в материалах Центробанка.
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