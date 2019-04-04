В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банкахКомсомольская правда вчера в 16:24

В конце марта 2019 года в России зафиксировано снижение процентной ставки по рублевым вкладам в десяти банках, имеющих наибольший объем депозитов физических лиц. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках

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