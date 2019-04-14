Происшествия
В России умерла вдова Слободана МилошевичаРоссийская газета вчера в 18:21
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича. Причиной смерти 76-летней Маркович называют воспаление легких, которым она заболела после двух операций. Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.
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Культура
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Обновлено в 01:37
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Авто
5 самых популярных направлений для россиян на арендованных авто
Представляем подборку из пяти самых топовых направлений для российских автопутешественников.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в обмане
Обновлено вчера в 12:00
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество
В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури
Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах
В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество
Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест
Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.
Обновлено в 01:25
Общество
Почти половина россиян не работают по специальности
Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Казанцы ежедневно оставляют в общепите 70 млн рублей
Как отметил чиновник, ежедневно в заведениях общественного питания казанцы оставляют не менее 70 миллионов рублей.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар
Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55