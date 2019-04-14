Происшествия

В России умерла вдова Слободана МилошевичаРоссийская газета вчера в 18:21

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича. Причиной смерти 76-летней Маркович называют воспаление легких, которым она заболела после двух операций. Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.
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В России умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович

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Коммерсантъвчера в 12:44

Умерла вдова Слободана Милошевича

РБКвчера в 15:19
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