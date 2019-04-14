Происшествия

В России умерла вдова Слободана МилошевичаРоссийская газета вчера в 18:21

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича. Причиной смерти 76-летней Маркович называют воспаление легких, которым она заболела после двух операций. Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.
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В России умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович

Эхо Москвы00:06

Глава МИД Сербии соболезнует в связи со смертью вдовы Милошевича

RT на русскомвчера в 20:34

Умерла вдова Слободана Милошевича

РБКвчера в 15:19

Умерла вдова Слободана Милошевича

РИА Новостивчера в 15:07

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 13:04

AFP: вдова Слободана Милошевича умерла в России

Коммерсантъвчера в 12:44

СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича

ТАССвчера в 12:41
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Происшествия

В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика

Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Музыка

Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае

Обновлено вчера в 13:26
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Хоккей

«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»

В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Культура

Уроженка Краснотурьинска стала второй красавицей России

Обновлено в 01:34
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Шоу-бизнес

Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Общество

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ идет правильным путем»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). - Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, - цитирует BBC Сарри.
Обновлено вчера в 15:15
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Слободан Милошевич
Югославский политик
Югославский и сербский государственный и политический деятель, президент Сербии в 1989-1997 годах, а затем президент Союзной Республики Югославия в 1997-2000 годах. Милошевич был одной из центральных фигур в событиях распада Югославии и кровопролитных вооружённых конфликтов, которые сопровождали этот процесс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мириана Маркович
Югославский политик
Лидер политической партии «Югославские левые» и вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. В настоящее время живёт в России, где официально получила статус беженца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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