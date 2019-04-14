В России умерла вдова Слободана МилошевичаРоссийская газета вчера в 18:21

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича. Причиной смерти 76-летней Маркович называют воспаление легких, которым она заболела после двух операций. Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.

Происшествия В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.

Происшествия Бенедикт Камбербэтч сбил человека Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.

Общество Малышева ответит в суде перед производителем мяса Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Политика В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.

Происшествия 5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал» В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».

Политика СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Хоккей «Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе» В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".

Транспорт «Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Шоу-бизнес Киркоров сводил детей в Эрмитаж Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.

Общество РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".