Общество
В России уменьшилось число непьющихРБК 01:44
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС. В последние несколько лет этот показатель неизменно увеличивался. В 2017 году о полном отказе от алкоголя говорили 39% опрошенных, в 2018-м — 40%.
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с чего всё началось
Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили. Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.ТАССвчера в 20:02
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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
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Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
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Обновлено в 04:36
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Авто
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В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
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Общество
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Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
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«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57