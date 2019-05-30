В России уменьшилось число непьющихРБК 01:44

Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили. Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

с чего всё началось

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС. В последние несколько лет этот показатель неизменно увеличивался. В 2017 году о полном отказе от алкоголя говорили 39% опрошенных, в 2018-м — 40%.

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