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с чего всё началось

Количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, а в компаниях с госучастием – на 30% с 2016 по 2019 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

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