В России улучшилось качество топливаLenta.ru вчера в 16:47

с чего всё началось

21 мая Независимый топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин. В заявлении главы объединения Павла Баженова говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Здоровье Какие больницы проведут дни открытых дверей в июне В июне москвичи вновь смогут посетить традиционные дни открытых дверей в больницах в рамках проекта «Входите, открыто!»

Политика Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции По информации издания, Сергей Гапликов подписал об этом соответствующий распоряжение. Сам глава на запрос «РБК» пока не ответил.

Армия и оружие Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Авто Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.

Финансы Минфин объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России Динамику ипотечных ставок определяет, прежде всего, макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Наука Найден способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам вирусами Новинка уже протестирована на устойчивой к воздействию нескольких антибиотиков кишечной палочке и показало, что эффективно снижает устойчивость бактерий.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Армия и оружие Правозащитники сообщили о подготовке террористами химатаки в Алеппо Перечисленное оружие планируется применить в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, который подозревается в получении взятки в восемь миллионов рублей, а также депутата Краснокаменского муниципального совета, сообщает СК.

Шоу-бизнес Лошадь укусила Джессику Честейн за грудь Актрису Джессику Честейн на улице укусила лошадь. Девушка опубликовала видеозапись инцидента в Instagram.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Политика Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Политика Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Происшествия В Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет Самодельный легкомоторный самолет разбился во вторник в Ульяновской области, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Авто Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.

Интернет В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».