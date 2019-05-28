Энергетика
В России улучшилось качество топливаLenta.ru 16:47
В Росстандарте заметили улучшение качества топлива на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%», — говорится в тексте.RT на русском15:45
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Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско
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Кино
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Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:49
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Экономика
Новые правила индексации пенсий вступили в силу
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Происшествия
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Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
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Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Политика
Лидер Косова рассказал о задержании россиянина
28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).
Обновлено в 07:35
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
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Обновлено в 22:22
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
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На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью
Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено в 08:59
Энергетика
«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО
Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено в 23:04
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 07:48
Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено в 16:29
Футбол
Гетце может перейти в «Арсенал»
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Обновлено в 16:33
Политика
В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу
Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46