В России улучшилось качество топливаLenta.ru 16:47

с чего всё началось

В Росстандарте заметили улучшение качества топлива на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Экономика Новые правила индексации пенсий вступили в силу Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.

Происшествия Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Происшествия СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Политика Лидер Косова рассказал о задержании россиянина 28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

Происшествия В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию Советник министра обороны Андрей Ильницкий в эфире телеканала "Звезда" рассказал, какие меры будут предпринимать Соединенные Штаты для дестабилизации России.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Гаджеты Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Шоу-бизнес Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.

Энергетика «Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.

Энергетика Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири» Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Музыка Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения» На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.

Футбол Гетце может перейти в «Арсенал» Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.