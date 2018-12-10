Общество
В России учителям и врачам могут запретить принимать подарки
В России учителям и врачам могут запретить принимать подаркиREGNUM04:46
В случае если закон будет принят, единственными допустимыми подарками, связанными с профессиональной деятельностью, останутся цветы и канцелярия. Кроме того, учителей и врачей также могут обязать сообщать руководству о фактах подталкивания к взяткам и коррупции.
REGNUM04:46
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с чего всё началось
Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, для таких работников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.РИА Новостивчера в 19:09
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Только цветы. В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки
Life.ruвчера в 20:37
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