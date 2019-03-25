Технологии

В России у военных появится собственный мобильный операторProUfu.ru 03:58

Сервисная компания «Воентелеком» получила лицензию виртуального оператора сроком на пять лет. Особенность и отличие от других мобильных служб – контроль и защищенность сети. В скором времени услугами оператора, возможно, начнут пользоваться молодые люди, проходящие военную службу.
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У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.
Ведомостивчера в 16:41

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«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

ТАСС04:27

В России у военных может появиться собственный мобильный оператор

Реальное время00:37

«Ведомости» рассказали о возможном создании мобильного оператора для военных

Новая газета01:57

У российских военнослужащих появится собственный мобильный оператор

REGNUM02:38

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

Ведомостивчера в 16:41

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Коммерсантъ04:41

«Ведомости» узнали о возможном создании мобильного оператора для военных

Дождь02:39
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Наука

Ученые предупредили об угрозе появления сильнейших ураганов

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Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
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Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

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Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
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Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

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Обновлено в 04:13
Политика

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

Обновлено в 05:36
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли гранату

На железнодорожных путях пригородного направления на территории Казанского вокзала в Москве нашли гранату.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Обновлено в 03:00
Политика

Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян

Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество

Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Общество

Росгвардия проиграла суд мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» на 6 млн рублей из-за поставки некачественных продуктов питания.
Обновлено в 05:27
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Энергетика

«Спровоцировать» ослабление рубля может динамика нефти

Тенденции в мире относительно американской валюты пока что отойдут на второй план, а вот динамика нефти может спровоцировать распродажи рубля во второй половине дня, если поддержка $66,50 по марке Brent не устоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
Обновлено в 05:53
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Ногайский район Дагестана снова требует вернуть отгонные земли

Обновлено в 06:36
Общество

Опрос: Россияне высказались насчет голосования по интернету

В 2008 году на аналогичный вопрос положительно ответили 34 процента участника опроса, 48 процентов высказались однозначно против.
Обновлено в 04:53
Футбол

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25
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