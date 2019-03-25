Технологии
В России у военных появится собственный мобильный операторProUfu.ru 03:58
Сервисная компания «Воентелеком» получила лицензию виртуального оператора сроком на пять лет. Особенность и отличие от других мобильных служб – контроль и защищенность сети. В скором времени услугами оператора, возможно, начнут пользоваться молодые люди, проходящие военную службу.
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с чего всё началось
MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.Ведомостивчера в 16:41
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Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
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