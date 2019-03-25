В России у военных появится собственный мобильный операторProUfu.ru 03:58

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.

с чего всё началось

Сервисная компания «Воентелеком» получила лицензию виртуального оператора сроком на пять лет. Особенность и отличие от других мобильных служб – контроль и защищенность сети. В скором времени услугами оператора, возможно, начнут пользоваться молодые люди, проходящие военную службу.

В России у военных появится собственный мобильный оператор

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