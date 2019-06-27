Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Профиль01:19

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Комсомольская правдавчера в 04:48

С сегодняшнего дня в России вновь повышаются тарифы ЖКХ – на 2,4 процента

Эхо Москвы01:39

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

ТАССвчера в 17:36

По второму заходу

Российская газетавчера в 10:54

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Газета.Ru01:06
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Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
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Экономика

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МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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Обновлено 29 июня в 08:25
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Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия

Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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Обновлено в 00:56
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SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink

Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Красноярске горит пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
Обновлено в 01:33
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Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры

Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

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Обновлено вчера в 11:45
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

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Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Андрей Малахов поделился достижениями своего сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
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Армия и оружие

Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область

Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.
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Обновлено вчера в 16:57
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Жители Волгограда переплачивают за коммуналку

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Обновлено в 01:58
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных

Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника "К-9" Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.
Обновлено вчера в 23:48
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Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
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