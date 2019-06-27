В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Наука Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Происшествия При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.

Гаджеты Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.

Здоровье Сотни приморцев участвовали в акции «10 000 шагов к жизни» Приморский край в субботу, 29 июня, присоединился к всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", слоган которой – "Продлевая жизнь с каждым шагом".

Политика В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Космос SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.

Происшествия В Красноярске горит пятиэтажный дом Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.

Происшествия Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.

Технологии Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса» Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.

Происшествия Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».

Армия и оружие Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.

Гаджеты Линейке Samsung Galaxy исполнилось 10 лет Смартфон Galaxy (GT-I7500) презентовали 29 июня 2009 года. Культовым смартфоном Samsung стал Galaxy S, который появился годом позже.

ЖКХ Жители Волгограда переплачивают за коммуналку Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Происшествия В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника "К-9" Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.

Экономика Ювелирные компании раскроют налоговую тайну Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.