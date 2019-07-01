Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не вездеREGNUM 03:27
Рост тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2019 года абсолютно плановая итерация, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019
Комсомольская правдавчера в 04:48
1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу
Вслух.Ру29 июня в 21:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре
По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta
Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Петербурге напали на начальника штаба Навального
Обновлено в 11:30
Происшествия
Черногория выдала России главу банка «Тройка»
Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Общество
Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья
Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области
Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:58
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Экономика
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью
Премьер-министр рассказал, как нужно повышать уровень жизни россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:02
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:14
Общество
Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок
Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50