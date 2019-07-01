Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не вездеREGNUM 03:27

Рост тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2019 года абсолютно плановая итерация, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле.
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Видеопризнания москвичей о повышении тарифов ЖКХ: «Скоро станем бомжами»

Московский Комсомолец10:59

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48

1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу

Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре

По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Петербурге напали на начальника штаба Навального

Обновлено в 11:30
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Общество

Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья

Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Роспотребнадзор начал иммунизацию населения в Иркутской области

Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных заболеваний организовал иммунизацию населения, пострадавшего от подтопления в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:58
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Экономика

Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью

Премьер-министр рассказал, как нужно повышать уровень жизни россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:02
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
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