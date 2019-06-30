Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Тарифы ЖКХ, эскроу-счета, соцвыплаты. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты17:02

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новости17:30

ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

ТАСС17:36

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвы18:03

По второму заходу

Российская газета10:54

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правда04:48

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 09:11
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Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика

Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия

Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено в 17:09
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске

В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы

Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес. Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Политика

В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь Трампа

Обновлено в 06:35
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Спорт

Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Обновлено в 17:17
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Политика

В Раде заявили о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинские власти не желают заниматься обменом пленных.
Обновлено в 19:14
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
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