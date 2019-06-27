В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

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