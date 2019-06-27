Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Калмыкия по росту коммунальных тарифов находится в «золотой середине» в ЮФО
Степные вести27 июня в 08:59
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Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Общество
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне
В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга
Обновлено в 16:53
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Спорт
Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Театры
Футляр для боли. На Урале запели три сестры
Екатеринбургский театр оперы и балета представил российскую премьеру оперы известного венгерского композитора Петера Этвёша «Три сестры».
Обновлено в 16:45
Общество
«Булки-баранки» катятся по наклонной
По мнению аналитиков, компания открывалась в неудачных локациях и не выдержала жесткой конкуренции на рынке Компания "Арсенал Инвест" закрыла почти все свои заведения под брендами "Пышечная фабрика" и "Булки-баранки".
Обновлено в 17:00
Игры
Голос Бэтмена Кевин Конрой хочет новую Batman: Arkham
Неделю назад, 23 июня, Batman: Arkham Knight исполнилось четыре года — своё детище с годовщиной поздравили и англичане из Rocksteady.
Обновлено в 15:10
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13