Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новости17:30

Калмыкия по росту коммунальных тарифов находится в «золотой середине» в ЮФО

Степные вести27 июня в 08:59

Тарифы ЖКХ, эскроу-счета, соцвыплаты. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты17:02

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Российская газета10:54

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правда04:48

ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

ТАСС17:36

Очередная индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля

ГТРК Иртыш27 июня в 02:49
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