Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
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