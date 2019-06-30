Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
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Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
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Как лечить гонорею и сифилис: новые инфекции становятся сильнее лекарств
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