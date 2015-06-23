Экономика

В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХВести.Ru 03:00

Решение о двухэтапной индексации тарифов правительство приняло в прошлом году в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС). До этого тарифы в России пересматривались один раз в год – 1 июля. Первый повышение произошло 1 января.
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Плата за услуги ЖКХ с 1 июля вновь подорожает

News.ru02:43

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Газета.Ru01:06

Тарифы повысят, пособия увеличат, «молочку» промаркируют: что изменится в жизни россиян в июле 2019 года

U24.ru28 июня в 00:49

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

С сегодняшнего дня в России вновь повышаются тарифы ЖКХ – на 2,4 процента

Эхо Москвы01:39

С 1 июля повысится плата за коммунальные услуги в Хабаровском крае

PROkhab.ru27 июня в 23:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Транспорт

В Екатеринбурге откроют Макаровский мост

В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Гаджеты

Перевод чиновников на ОС «Аврора» обойдётся в 23 млрд рублей

Предполагается, что на смартфонах и планшетах с ОС «Аврора» будут предустановлены офисные и служебные приложения, антивирус и программы для документооборота.
Обновлено в 03:09
Наука

Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака

Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

Обновлено вчера в 21:09
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:37
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05
ЖКХ

Жители Волгограда переплачивают за коммуналку

Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.
Обновлено в 01:58
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Трава полыхала, снаряды взрывались: Крупный пожар у позиции украинских военных в Донбассе привел к детонации боеприпасов

В июне украинские военные для того, чтоб спасти склады боеприпасов от пожаров, перепахали более 500 гектаров земли вокруг хранилищ, вырубив кустарники и выкосив траву.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о болезни сына

Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Водитель высадил из автобуса потерявшегося в Новокузнецке ребенка

В Новокузнецке водитель автобуса высадил из салона плачущего восьмилетнего ребенка, который оказался в транспорте без сопровождающих, и уехал.
Обновлено в 00:34
Происшествия

30 человек отравились шавермой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу

Стало известно, что он станет 12-м заместителем Сергея Шойгу и будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Бани становятся недоступными для россиян

News.ru ознакомился с данными Росстата, согласно которым «билет на помывку» в общем отделении бани за последние десять лет вырос в стране в 2,5 раза.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
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